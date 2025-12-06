Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

(оновлена, додано інформацію після 4 абзацу)

Київ. 6 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент України Володимир Зеленський разом з учасниками делегації – секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим провели бесіду зі спецпосланцєм президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої обговорили "ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії".

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому. Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - написав він у Телеграмі у суботу ввечері.

Президент зазначив, що він чекає на детальний звіт переговорників.

"Чекаю Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови", - резюмував Зеленський.

Як повідомив кореспондент видання Axios Барак Рашід, розмова відбувалась протягом 2-х годин. Сторони обговорили територію та гарантії безпеки для України.

За даними видання, ця розмова відбулася після п'ятигодинної зустрічі Віткоффа та Кушнера з Володимиром Путіним у Москві у вівторок.

Ахіос з посиланням на неназване джерело зазначає, що Віткофф та Кушнер зібрали інформацію з обох сторін та змусили Путіна та Зеленського піти на поступки, необхідні для досягнення угоди.

Як зазначається, обговорення територій було складним. Росія все ще вимагає від України виведення військ з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для подолання цього питання.

Ще одним ключовим питанням були гарантії безпеки США Україні. Видання зазначає, що сторони досягли значного прогресу та наблизилися до згоди, але потрібна подальша робота, щоб обидві сторони однаково тлумачили проект гарантій безпеки.

"Основні складні питання стосуються територіальних питань та гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими та сталими", – сказала посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина Axios у суботу.

Очікується, що Умеров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи та в понеділок у Лондоні проведуть брифінг із Зеленським для обговорення пропозицій США.

"Нам потрібно взяти всі проекти та провести мозковий штурм", – сказав український чиновник Axios.

Подальші переговори та зустрічі з Віткоффом та Кушнером очікуються пізніше цього тижня.

"Переговори триватимуть, і особисті зустрічі мають вирішальне значення", – Стефанішина.

