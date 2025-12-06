Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції
Президент Франції Еммануель Макрон вчергове запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці на тлі останніх російських ударів та розповів про свої міжнародні дискусії, зокрема в Китаї.
"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським. Я підтвердив наше засудження та солідарність після останніх російських ударів. Я поділився тим, що прояснили та започаткували мої нещодавні міжнародні дискусії, зокрема в Китаї", - написав він у соцмережі Х.
Макрон підкреслив, що Франція рішуче налаштована співпрацювати з усіма сторонами для досягнення заходів деескалації та запровадження припинення вогню.
"Ми продовжимо нашу координацію в Лондоні в понеділок з прем'єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Фрідріхом Мерцем, у світлі нещодавніх переговорів між українцями та американцями", - зазначив він.
За словами Макрона, європейці обов'язково будуть ключовим стовпом справедливого та тривалого рішення, яке "ми будуємо разом".