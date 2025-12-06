Інтерфакс-Україна
Події
21:27 06.12.2025

Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції
Президент Франції Еммануель Макрон вчергове запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці на тлі останніх російських ударів та розповів про свої міжнародні дискусії, зокрема в Китаї.

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським. Я підтвердив наше засудження та солідарність після останніх російських ударів. Я поділився тим, що прояснили та започаткували мої нещодавні міжнародні дискусії, зокрема в Китаї", - написав він у соцмережі Х.

Макрон підкреслив, що Франція рішуче налаштована співпрацювати з усіма сторонами для досягнення заходів деескалації та запровадження припинення вогню.

"Ми продовжимо нашу координацію в Лондоні в понеділок з прем'єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Фрідріхом Мерцем, у світлі нещодавніх переговорів між українцями та американцями", - зазначив він.

За словами Макрона, європейці обов'язково будуть ключовим стовпом справедливого та тривалого рішення, яке "ми будуємо разом".

 

