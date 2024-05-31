Мінветеранів і НВМК розробили інструкції щодо поховання військовослужбовців, УБД та учасників Революції гідності

Міністерство у справах ветеранів спільно з ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" розробили інструкції щодо правил поховання військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників Революції гідності.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, роз'яснення складається з шести частин, кожна з них покроково описує алгоритм дій від моменту загибелі військового, повідомлення сім'ї та близьких про загибель до проведення похоронного ритуалу з усіма атрибутами, збору документів і деталей виплат допомоги.

Зазначається, що незабаром буде створено сайт НВМК із розділом-інструкцією, де сім'я або представники загиблих (померлих) військовослужбовців зможуть самостійно подати заявку та зареєструвати час і дату поховання на військовому Меморіалі.

Згідно з повідомленням, також буде можливість зателефонувати адміністратору, який опрацює заявку та зареєструє час і дату поховання. "Обидва способи стануть доступними після введення в експлуатацію першої черги НВМК", - наголосили в міністерстві.

З роз'ясненнями можна ознайомитися за посиланням: https://mva.gov.ua/media/1/Роз_яснення.pdf