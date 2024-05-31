Події

09:29 31.05.2024

Унаслідок ранкової атаки в Голосіївському районі Києва знищено трансформатор - ДТЕК

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У п'ятницю вранці уламки ракет повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі Києва, повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні вранці уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Зазначається, що енергетикам о 8:10 вдалося живити більшість будинків за резервними джерелами.

Водночас без електропостачання залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. У ДТЕК обіцяють, що електрику буде відновлено до кінця дня.

Теги: #київ #трансформатор #атака

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