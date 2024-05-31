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05:32 31.05.2024

РФ не запрошено на 80-річчя дня висадки в Нормандії - Reuters

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РФ не запрошено на 80-річчя дня висадки в Нормандії - Reuters

Росію не буде запрошено на заходи, присвячені 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни (D-Day), наступного тижня, з огляду на війну в Україні та занепокоєння деяких союзників із приводу присутності Москви, повідомили в четвер два дипломатичних джерела агентству Reuters.

У квітні організатори заявили, що Володимир Путін не буде запрошений на заходи у Франції, але деяких російських представників вітатимуть на знак визнання жертв, завданих країною в роки війни.

Але, за словами джерел, тепер на пам'ятні заходи, в яких візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден, не буде запрошено жодного російського чиновника.

"Коли є людина, є проблема. Коли немає людини - немає проблеми", - сказало одне з дипломатичних джерел, цитуючи радянського лідера Йосипа Сталіна.

Раніше цього місяця три інших дипломати ЄС повідомили Reuters, що низка держав блоку заявили, що будуть занепокоєні присутністю Росії більш ніж за два роки після того, як Путін ввів свої війська в Україну.

Російські чиновники раніше брали участь у церемоніях, присвячених D-Day. Під час заходів, присвячених 70-й річниці 2014 року, Путін разом із тодішніми лідерами Франції, Німеччини та України заснував так званий Нормандський формат - контактну групу, спрямовану на врегулювання конфлікту між Україною та Росією, який на той момент був зосереджений у регіонах Донбасу та Криму.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський має прибути до Франції 6 червня з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії. Наступного дня він проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Теги: #річниця #нормандія #франція #рф

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