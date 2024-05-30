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14:12 30.05.2024

Заступниця керівника ОП обговорила із заступником міністра фінансів США посилення санкцій проти РФ і реформи

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Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра і радник керівника Офісу президента Владислав Власюк зустрілися в Києві із заступником міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адеємо (Wally Adeyemo).

Як повідомляється на сайті глави Української держави в четвер, сторони обговорили підтримку України з боку США, кроки щодо посилення санкцій проти РФ і впровадження реформ.

Під час зустрічі детально обговорили комунікацію з партнерами в G7 щодо юридичного обґрунтування стягнень і механізмів передання коштів Україні, зокрема через інструменти Світового банку.

"Передусім ми хочемо, щоб ці кошти були зарезервовані як джерело для виплати компенсацій жертвам війни. По-друге, звичайно, – для інших бюджетних потреб України", - сказала Мудра.

Окрему увагу було приділено посиленню санкцій проти РФ, а також фізичних та юридичних осіб, які підтримують її агресію. Адеємо наголосив, що економіка РФ переведена на військові рейки, і зазначив, що робота російського військово-промислового комплексу була б неможлива без допомоги КНР, і Китай має зробити вибір між РФ і вільним світом. Він також повідомив, що Сполучені Штати планують розширити застосування санкцій до фінансових інститутів.

Адеємо запевнив: США вважають, що для конфіскації російських активів на користь України є юридичні підстави. Також, за його словами, США планують розпочати роботу над якнайшвидшим їх розблокуванням.

Теги: #офіс_президента

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