Події

12:33 30.05.2024

Короткочасні дощі пройдуть в Україні в найближчі два дні, місцями можливі грози, на південному сході вдень до 30°

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Короткочасні дощі пройдуть в Україні в найближчі два дні, місцями можливі грози, на південному сході вдень до 30°

В Україну йдуть дощі - у п'ятницю, 31 травня, короткочасні дощі (вночі - місцями) прогнозуються практично на всій території, крім південної частини та Дніпропетровщини, також місцями можливі грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та південному сході країни до 30°.

У Києві прогнозується короткочасний дощ (уночі місцями), вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 31 травня найвища температура вдень була 33,1° у 1924 р., найнижча вночі 4,2° у 1907 р.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня - у західних, північних, центральних областях часом дощі (вночі місцями), грози, вдень в окремих районах град; на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни 26-31°, у західних областях 20-25°.

У Києві 1 червня очікуються вночі місцями, вдень повсюдно дощі, місцями грози. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Теги: #прогноз #погода

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