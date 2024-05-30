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11:03 30.05.2024

Мета російської агресії - стерти українську культуру та національну ідентичність, заявляють у USAID

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Мета російської агресії - стерти українську культуру та національну ідентичність, заявляють у USAID

Заступниця глави місії USAID в Україні Теодора Делл заявляє, що мета російської агресії - стерти українську культуру і національну ідентичність.

"Повномасштабна агресія Росії спрямована на безліч пам'ятників, архівів, бібліотек і культурних об'єктів. Мета цієї агресії - стерти українську культуру і національну ідентичність України зі сторінок історії", - сказала вона на форумі "Українська культурна спадщина" в четвер у Києві.

Делл наголосила, що надзвичайно важливо об'єднатися для збереження української культурної спадщини.

"Зміцнення української культури - це колективні зусилля, які потребують співпраці між урядом, громадянським суспільством і приватним сектором", - наголосила вона.

Теги: #культурна_спадщина #usaid

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