Мета російської агресії - стерти українську культуру та національну ідентичність, заявляють у USAID

Заступниця глави місії USAID в Україні Теодора Делл заявляє, що мета російської агресії - стерти українську культуру і національну ідентичність.

"Повномасштабна агресія Росії спрямована на безліч пам'ятників, архівів, бібліотек і культурних об'єктів. Мета цієї агресії - стерти українську культуру і національну ідентичність України зі сторінок історії", - сказала вона на форумі "Українська культурна спадщина" в четвер у Києві.

Делл наголосила, що надзвичайно важливо об'єднатися для збереження української культурної спадщини.

"Зміцнення української культури - це колективні зусилля, які потребують співпраці між урядом, громадянським суспільством і приватним сектором", - наголосила вона.