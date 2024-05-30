Рівненська ОДА оголосила про початок стратегічної співпраці з "Новою поштою" для підтримки реабілітації ветеранів

Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська облрада та компанія "Нова пошта" підписали меморандум про реалізацію спільного проєкту з будівництва модульного котеджного містечка для поранених воїнів, повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

Згідно з пресрелізом, котеджне містечко буде розташоване на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни.

"Рівненська область - це справжній реабілітаційний хаб для військових, а обласний госпіталь ветеранів – головний елемент цього хабу. Медзаклад активно розвивається. Тут триває будівництво нового корпусу. Співпраця з "Новою поштою" дозволить облаштувати котеджне містечко", - сказав голова Рівненської ОДА Олександр Коваль.

У рамках співпраці "Нова пошта" закупить і доставить 10 модульних житлових будинків.

"Уже понад рік "Нова пошта" співпрацює з Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни. У ньому проходять реабілітацію та відновлення наші демобілізовані працівники. За відгуками колег, це один з найкращих центрів в Україні, тож ми підтримуємо його розвиток, аби гідні умови для реабілітації мали якомога більше захисників і захисниць", - каже співзасновник "Нової пошти" Вячеслав Климов, слова якого наводить пресслужба.

Уточнюється, що кожен будинок розрахований на двох людей, які там перебуватимуть під час лікування або реабілітації в госпіталі. Будинки матимуть автономні системи опалення, сучасне планування, оздоблення та повне меблювання.

У проєктуванні та облаштуванні будинків буде враховано всі потреби людей з інвалідністю: дверні прорізи, пандуси, сходинки, поручні, вбиральні та інші елементи приміщення забезпечать легку маневреність для людей на колісних кріслах; системи безпеки (пожежна та газова сигналізації, сигнали евакуації) матимуть візуальні сигнали або вібраційні сповіщення, доступні для сприйняття людьми з вадами слуху; санітарне приміщення облаштують аварійною сигналізацією і системою сповіщення з урахуванням потреб осіб із вадами зору та слуху.

Рівненська ОДА забезпечить фінансування розроблення проєктно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт (влаштування фундаментів, підведення необхідних інженерних мереж та проведення благоустрою території). Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни виділяє територію для розміщення модульних будинків і розробляє проєктно-кошторисну документацію.