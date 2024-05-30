Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на харківському напрямку ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, але цих сил наразі недостатньо для повномасштабного наступу і прориву української оборони.

На сторінці у фейсбуці Сирський поінформував, що для підвищення оперативності в управлінні та вирішенні проблемних питань щодо нарощування наших сил і засобів на активних ділянках фронту він працював у бригадах і батальйонах, які ведуть оборону на харківському напрямку.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. До того ж дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки", - написав він.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей.

Він зазначив, що через це ворог перейшов до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів.

"В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів. Звичайно, все це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя наших бійців та стійкість оборони", - пояснив Сирський.

За його словами, вживаються невідкладні заходи щодо вдосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ у комплексі з системою РЕБ.

Сирський також заслухав кожного командира щодо готовності до активних дій, прийняв рішення з проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника.

"Проблем стало помітно менше у звʼязку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі. Відмічаю професійні дії нашої піхоти та десантників у боях за Вовчанськ, стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами противника", - наголосив Сирський.