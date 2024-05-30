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08:38 30.05.2024

РФ вивела в Чорне море один бойовий корабель, у Середземному чергує носій "Калібрів"

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РФ вивела в Чорне море один бойовий корабель, у Середземному чергує носій "Калібрів"

Флот РФ вивів у Чорне море один бойовий корабель, у Середземному чергує носій "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗС України в Телеграм-каналі в четвер уранці.

"Станом на 07:30. 30.05.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 7 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 9 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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