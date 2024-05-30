Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі збито 7 із 11 ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф) та 32 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська –рф. та мису Чауда (Крим)", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 32 ударних БПЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.