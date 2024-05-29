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22:08 29.05.2024

Гетманцев анонсує цілодобові пости і відеоспостереження на тютюнових фабриках

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Гетманцев анонсує цілодобові пости і відеоспостереження на тютюнових фабриках

Цілодобові пости і цілодобове відеоспостереження буде запроваджено незабаром для всіх тютюнових виробників, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Гідру придушимо, попри всі вимоги", - написав він у телеграмі ввечері в середу, коментуючи опубліковану раніше цього дня в низці медіа інформацію Винниківської тютюнової фабрики із закликом про захист прав та інтересів українських виробників.

"Сьогодні привернула увагу медійка Винниківської тютюнової фабрики, яка, попри всю свою багаторічну історію, обшуки БЕБ, дані Кантару і навіть останнє розслідування Схем, щось намагається вимагати...", - зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося з посиланням на дослідження "Кантар Україна", загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в березні 2024 року знизився на 19,1% із 25,7% у жовтні 2023 року. Згідно з дослідженням, найчастіше впродовж січня-березня 2024 року в Україні нелегально продавали продукцію "Винниківської тютюнової фабрики", на частку якої припало 57% виявлених порушень, і "Юнайтед Тобако" з 20%. Крім того, лідирували на нелегальному ринку тютюнових виробів бренди Compliment (45%), Marshall (15%), Lifa (9%), Brut (6%), Urta (6%), Man (2%).

За даними "Кантар Україна", 32% підробленої продукції - це цигарки, які мали ознаки підроблених акцизних марок, з яких 14% припало на частку українського тютюнового виробництва, а 18% належали псевдовиробникам "Юнайтед Тобако", "Маршалл Файнест Тобако", VK Tobacco FZE. Ще 68% підроблених брендів міжнародних тютюнових компаній не мали підроблених акцизних марок.

 

 

 

Теги: #відеоспостереження #тютюн #гетманцев

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