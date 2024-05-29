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19:16 29.05.2024

Литва виділяє EUR5 млн на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

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Литва виділяє EUR5 млн на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

Уряд Литви в середу схвалив підготовлену Мінфіном постанову, якою на освітню галузь України виділяє EUR5 млн.

Як повідомила пресслужба уряду Литви, підтримка, анонсована в березні під час візиту до Києва міністра фінансів Литви Ґінтаре Скайсте, буде спрямована на відновлення та реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків в Україні шляхом встановлення бомбосховищ та інших засобів безпеки.

"Оскільки війна Росії проти України триває, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливо забезпечити можливість виховання молодого покоління навіть у воєнний час і навчання дітей, незважаючи на постійний ризик авіаударів... Виділені Литвою EUR5 млн (на створення бомбосховищ) доповнять двосторонні проєкти реконструкції, що здійснюються в освітньому секторі, і сприятимуть ширшій підтримці міжнародної спільноти", - сказала Скайсте, чиї слова наводяться в пресрелізі.

Підтримка Литви буде перерахована на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в НБУ. Зібрані на ньому кошти спрямують на відновлення пошкоджених/зруйнованих унаслідок бойових дій закладів освіти та науки, а також на придбання засобів навчання та комп'ютерної техніки, модернізацію науково-інноваційної інфраструктури, гарантування безпечного освітнього середовища, зокрема й установку бомбосховищ, та для інших потреб. Грошові кошти будуть виділені на двосторонній основі з коштів, запозичених від імені держави.

Від початку війни підтримка Литви, надана Україні, становить 1,5% від ВВП країни. Міністерство фінансів активно підтримує Україну через інструменти Європейського Союзу та міжнародних фінансових інститутів. Наразі виділено або заплановано виділення майже EUR70 млн у вигляді грантів і гарантій, EUR20 млн уже переказано в Україну з початку війни.

 

Теги: #литва #реконструкція #школи

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