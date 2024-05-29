Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранено пенсіонера - поліція

О 16:20 ЗС РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківської області, поранення дістав літній чоловік, поліція документує наслідки обстрілу.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено домоволодіння, господарські будівлі та автомобілі. Дістав поранення 82-річний чоловік. Його доставили в лікарню", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.