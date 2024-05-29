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17:41 29.05.2024

Жителя Мартового Харківської області, який допомагав окупантам, засуджено до 11 років в'язниці - прокуратура

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Жителя Мартового Харківської області, який допомагав окупантам, засуджено до 11 років в'язниці - прокуратура

Київський райсуд Харкова визнав винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) 37-річного жителя Мартового та засудив до 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування терміном на 14 років і конфіскацією майна.

"Під час судового розгляду обвинувачений своєї провини не визнав. Чоловік заявив, що дружніх стосунків із представниками окупаційних військ не мав, і нібито навпаки - вони застосовували до нього фізичне насильство та погрожували... Передання інформації про місцевих українських патріотів чоловік заперечував, за його версією, окупанти й так знали, хто негативно налаштований до них. Однак докази, надані стороною обвинувачення, а також показання свідків підтверджують те, що чоловік допомагав ворогові добровільно", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну обвинувачений працював охоронцем-сторожем на місцевій базі відпочинку. Під час окупації Мартового він налагодив контакт із представником так званої "народної міліції ДНР". Улітку 2022 року обвинувачений супроводжував "народних міліціонерів" і показував їм місця розміщення російської військової техніки, кинутої в лютому-березні 2022 року, щоб ті могли забрати її та відремонтувати.

Крім того, він передав окупантам інформацію про двох місцевих жителів із проукраїнською позицією, яких у подальшому загарбники незаконно затримали.

Чоловік вказував окупантам на будинки, де вони могли би "поживитися". Із цих домоволодінь загарбники викрадали майно. Обвинувачений забезпечував російських військовослужбовців одягом, а також привіз до місця їхньої дислокації грубку-буржуйку.

Встановлено також, що він брав участь в облаштуванні бліндажа на в'їзді в село.

Вирок не набув законної сили. На нього може бути подана апеляція.

Теги: #колаборант #харківська_область

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