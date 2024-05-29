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16:01 29.05.2024

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

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Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

Церемонія прощання із засновником і генеральним директором інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться 31 травня на Байковому кладовищі в Києві об 11.00.

Із Михайлівської площі на Байкове кладовище буде організовано поїздку кількох автобусів. Виїзд о 10.30.

Як повідомлялося, Олександр Мартиненко помер у вівторок, 28 травня, на 64-му році життя.

Теги: #мартиненко #прощання

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