Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

Церемонія прощання із засновником і генеральним директором інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться 31 травня на Байковому кладовищі в Києві об 11.00.

Із Михайлівської площі на Байкове кладовище буде організовано поїздку кількох автобусів. Виїзд о 10.30.

Як повідомлялося, Олександр Мартиненко помер у вівторок, 28 травня, на 64-му році життя.