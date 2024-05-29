Атака БПЛА енергооб'єкта на Рівненщині призвела до короткочасного знеструмлення споживачів - "Укренерго"

Уночі російський БПЛА атакував енергооб'єкт у Рівненській області, унаслідок чого на дві години були знеструмлені побутові споживачі, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначено в її повідомленні у фейсбуці в середу, тим часом на Одещині через негоду на ранок знеструмлені 2140 споживачів, тривають ремонтні роботи.

З інших причин (переважно через бойові дії - ЕР) без світла 410 населених пунктів.

Загалом в енергосистемі відключень світла через дефіцит е/е не прогнозується ні для промислових, ні для побутових споживачів другу добу поспіль.

"Укренерго" пояснює це активною роботою сонячних електростанцій і збільшенням обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків (26 і 27 травня).

Для підтримання балансу між виробництвом і споживанням учора, 28 травня, з 16:00 до 16:52, уперше за останні два тижні обмежували роботу об'єктів ВДЕ.

Крім того, за запитом оператора енергосистеми Польщі Україна з 13:00 до 15:00 вівторка приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Водночас "Укренерго" звертає увагу, що весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС триває, і це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі.

Імпорт на середу зріс на 9% - до 18 821 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт (максимально дозволена).

Експорт не здійснюється і не передбачається.