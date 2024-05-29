Події

11:07 29.05.2024

Атака БПЛА енергооб'єкта на Рівненщині призвела до короткочасного знеструмлення споживачів - "Укренерго"

1 хв читати
Атака БПЛА енергооб'єкта на Рівненщині призвела до короткочасного знеструмлення споживачів - "Укренерго"

Уночі російський БПЛА атакував енергооб'єкт у Рівненській області, унаслідок чого на дві години були знеструмлені побутові споживачі, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначено в її повідомленні у фейсбуці в середу, тим часом на Одещині через негоду на ранок знеструмлені 2140 споживачів, тривають ремонтні роботи.

З інших причин (переважно через бойові дії - ЕР) без світла 410 населених пунктів.

Загалом в енергосистемі відключень світла через дефіцит е/е не прогнозується ні для промислових, ні для побутових споживачів другу добу поспіль.

"Укренерго" пояснює це активною роботою сонячних електростанцій і збільшенням обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків (26 і 27 травня).

Для підтримання балансу між виробництвом і споживанням учора, 28 травня, з 16:00 до 16:52, уперше за останні два тижні обмежували роботу об'єктів ВДЕ.

Крім того, за запитом оператора енергосистеми Польщі Україна з 13:00 до 15:00 вівторка приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Водночас "Укренерго" звертає увагу, що весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС триває, і це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі.

Імпорт на середу зріс на 9% - до 18 821 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт (максимально дозволена).

Експорт не здійснюється і не передбачається.

Теги: #енергосистема #укренерго #стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 26.05.2024
У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

18:38 25.05.2024
"Укренерго" не застосовуватиме обмеження споживання е/е в неділю

"Укренерго" не застосовуватиме обмеження споживання е/е в неділю

11:13 22.05.2024
Уночі були атаковані енергооб'єкти на Сумщині, знеструмлена шахта в Донецькій - Міненерго

Уночі були атаковані енергооб'єкти на Сумщині, знеструмлена шахта в Донецькій - Міненерго

12:23 21.05.2024
"Укренерго" відмовилося від обмеження енергопостачання з 11:00 до 17:00 вівторка через сонячну погоду

"Укренерго" відмовилося від обмеження енергопостачання з 11:00 до 17:00 вівторка через сонячну погоду

19:37 19.05.2024
Графіки погодинних відключень введуть для всіх регіонів України в понеділок

Графіки погодинних відключень введуть для всіх регіонів України в понеділок

12:24 17.05.2024
Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає

Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає

18:17 16.05.2024
Ситуація з е/е покращиться наступного тижня з потеплінням, але її дефіцит зберігатиметься ще довго - глава "Укренерго"

Ситуація з е/е покращиться наступного тижня з потеплінням, але її дефіцит зберігатиметься ще довго - глава "Укренерго"

13:08 16.05.2024
"Укренерго" анонсує погодинні відключення е/е протягом доби, обленерго сподіваються уникнути графіків удень

"Укренерго" анонсує погодинні відключення е/е протягом доби, обленерго сподіваються уникнути графіків удень

20:13 15.05.2024
З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

20:09 15.05.2024
"Укренерго" запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни

"Укренерго" запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

Помер ще один постраждалий унаслідок ворожого удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові

Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії

Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

ОСТАННЄ

Найближчими днями майже у всій Україні пройдуть короткочасні дощі, температурний фон не зміниться

Генштаб ЗСУ: Найбільш напруженою ситуація залишається на покровському напрямку, з найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої

РФ знову скасувала Армійські міжнародні ігри, ймовірно, через брак персоналу й техніки - британська розвідка

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

Нещодавні наступи РФ на Донеччині виявилися здебільшого безуспішними - ISW

Окупанти у вівторок обстріляли Середину-Буду і 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, у Залізному Мосту загинув мирний житель

На Чернігівщині під ворожим мінометним обстрілом загинув мирний житель - ОВА

Стратегію відновлення держвлади та реінтеграції населення деокупованих територій буде ухвалено до кінця червня - Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА