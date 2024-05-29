Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, загинула одна людина

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, загинула одна людина, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Іванівка, Берегове, Білозерка, Бурштинове, Дніпровське, Олександрівка, Антонівка, Комишани, Зеленівка, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Зміївка, Золота Балка", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію одна людина загинула.

Також він повідомив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Також було пошкоджено гаражне приміщення та сільгосптехніку.