Події

07:57 29.05.2024

Ворог двічі за ніч обстріляв Нікополь з артилерії

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Ворог двічі за ніч обстріляв Нікополь з артилерії

Російські війська двічі за ніч обстріляли Нікополь артилерією, є пошкодження приватного будинку та лінії електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за ніч агресор обстріляв Нікополь. По місту вдарили з десяток артснарядів", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілу ворога пошкоджено приватний будинок, не експлуатовану будівлю, лінію електропередач. Також загорілася суха трава. Пожежу рятувальники загасили.

За словами глави ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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