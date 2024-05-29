Ворог двічі за ніч обстріляв Нікополь з артилерії

Російські війська двічі за ніч обстріляли Нікополь артилерією, є пошкодження приватного будинку та лінії електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за ніч агресор обстріляв Нікополь. По місту вдарили з десяток артснарядів", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілу ворога пошкоджено приватний будинок, не експлуатовану будівлю, лінію електропередач. Також загорілася суха трава. Пожежу рятувальники загасили.

За словами глави ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих.