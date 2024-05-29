Окупанти, ймовірно, мають намір депортувати українських дітей до РФ протягом літа

Російська влада, ймовірно, готується активізувати депортацію українських дітей у Росію протягом літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російська влада, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на зусилля Росії замаскувати їх під тимчасові та позитивні освітні можливості", - йдеться у звіті.

Як повідомляється, глава так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив 27 травня, що регіони РФ "приймуть" понад 12 тис. дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року.

Зі свого боку, російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 тис. українських дітей з окупованих територій, які відвідають Росію для участі в літніх таборах і освітніх заходах.

Пасічник також повідомив, що літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України впродовж літа, включно з літнім табором "Океан" у Владивостоці, Приморський край (розташований ближче до Аляски, ніж до України).

Окупаційне міністерство праці Херсонської області також оголосило, що діти з окупованої Херсонської області поїдуть до табору "Океан" для участі в "освітній, спортивній та культурній програмах".

Окупаційний сенатор Херсонської області Андрій Алексеєнко повідомив 27 травня, що 575 дітей із Херсонської області відвідають тритижневі літні табори в окупованому Криму та російській республіці Адигея.

Міністерство освіти і науки т.зв. "ЛНР" повідомило, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідає військово-патріотичний спортивний табір у таборі "Авангард" у Волгоградській області Росії і пройде підготовку з військово-інженерної справи, тактики, пожежної справи, парашутного спорту, основ національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичної медицини.

В Інституті наголосили, що незважаючи на зусилля РФ представити літні табори для українських дітей як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою російської кампанії з депортації українців, включно з дітьми, до Росії.

"Насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду, тому багатогранні схеми Росії з депортації українських дітей до Росії можуть бути класифіковані як геноцидні акти", - йдеться у звіті.

Західні науковці зазначають, що українські діти, депортовані в Росію на так звані "канікули" або "літні табори", стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин, мови, культури та історії.