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21:02 28.05.2024

Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"

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Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України не планує розсилати військовозобов'язаним повістки через мобільний застосунок "Резерв+", заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - розповіла Черногоренко в ефірі телемарафону, повідомляє "АрміяInform".

 

Теги: #повістка #резерв #застосунок

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