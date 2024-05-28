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20:08 28.05.2024

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

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Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Україна домовилася з Іспанією про допомогу в посиленні протиповітряної оборони, але її деталі не розкривають до схвалення всіх постачань, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Лісабоні у вівторок.

За словами глави держави, двосторонні безпекові угоди передбачають довгострокові зобов'язання держав щодо постачання військової допомоги, і наголосив, що пріоритетом наразі є протиповітряна оборона.

"Серед цих угод є домовленість із країнами, у яких є системи протиповітряної оборони", - пояснив Зеленський. "Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу говорити зараз про деякі деталі, допоки ці системи не прийшли", - додав він.

 

Теги: #іспанія #безпека

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