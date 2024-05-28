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16:35 28.05.2024

Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни РФ проти України - Кравчук

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Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни РФ проти України - Кравчук

Комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни рф проти України та елементом політики геноциду, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Комітет культури ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни рф проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації. Щойно Комітет з питань культури ПАРЄ у Копенгагені одноголосно підтримав мою резолюцію "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру", - написала Кравчук у фейсбуці у вівторок.

За її словами, серед ключових положень документа, за який голосуватимуть у залі на червневій сесії ПАРЄ, - забезпечення повного відшкодування шкоди на засадах міжнародного права, зокрема, через реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантій неповторення руйнувань; підвищення обізнаності щодо того, як пропаганда, колоніальні та неоколоніальні практики, зокрема, ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема щодо культурної спадщини.

Документ також пропонує передбачити санкції проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконній передачі або торгівлі артефактами, проводить незаконні розкопки або використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних державних установ.

"Резолюція закріплює, що рф використовує культурні "чистки" як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності та стерти історичне коріння, цінності, спадщину, літературу, традиції та мову. Такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності і свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю або принаймні її частину, зокрема, шляхом знищення української ідентичності та культури. Це частина кампанії геноциду, яку рф проводить проти українського народу", - зазначила Кравчук.

 

Теги: #ідентичність #кравчук #парє

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