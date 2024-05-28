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12:52 28.05.2024

Прем'єр Бельгії про майбутні поставки F-16 Україні: ЗСУ можуть їх використовувати на українській території

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Прем'єр Бельгії про майбутні поставки F-16 Україні: ЗСУ можуть їх використовувати на українській території

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що західні винищувачі F-16, які Бельгія планує почати передавати Україні вже цього року, можуть бути використані ЗСУ на українській території.

"Щодо питання про використання літаків: усе, що входить у нашу угоду, чітко там прописано. Збройні сили України можуть їх використовувати на українській території", - заявив де Кроо на пресконференції з Зеленським у Брюсселі.

Відповідаючи на уточнювальне запитання преси, за яких умов стало б можливим зняття обмеження на застосування F-16 тільки в межах території України, де Кроо наголосив: "Усе, що входить у нашу угоду, там чітко прописано".

Він також зазначив, що Бельгія зробить усе можливе, щоб поставити кілька літаків уже цього року.

Водночас прем'єр Бельгії зауважив, що необхідно зосереджуватися не лише на постачанні літаків. Зокрема, за його словами, бельгійські літаки зараз використовуються для навчання українських пілотів.

"Наша техкоманда надає технічну допомогу, щоб літаки літали в небі. Наші команди навчають українських техніків. Ми проводимо консультації з Данією, Норвегією та Нідерландами. І той факт, що ми можемо вже цього року свої літаки надати і в наступні роки - це дуже важливий сигнал, щоб чітко заявити: Україна матиме повноцінну повітряну спроможність із цих винищувачів. Наша мета - дати таку можливість, самі літаки, а також навчання та обслуговування", - резюмував він.

Раніше президент України та прем'єр-міністр Бельгії підписали безпекову угоду, що передбачає, зокрема, передачу Брюсселем Києву 30 літаків F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані Україні вже цього року.

Теги: #україна #де_кроо

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