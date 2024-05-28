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11:29 28.05.2024

Повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ, які вбили місцевого жителя під час окупації Миколаївської області, - Офіс генпрокурора

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Повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ, які вбили місцевого жителя під час окупації Миколаївської області, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ, які під час окупації Миколаївської області вбили місцевого жителя і застосовували тортури до цивільного населення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям зс рф. Двом із них інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України), а ще одному – порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з даними слідства, в березні 2022 військовослужбовці 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ прибули на військовій техніці до будинку, в якому проживала староста села Новопетрівка. Вони вимагали в жителів цього села зібрати й віддати зброю, яку селяни забрали напередодні під час відступу росіян.

"Один із військових рф погрожував старості та іншій цивільній особі вбивством, направивши зброю у їхній бік та вистріливши автоматною чергою з відстані 3-4 метрів, імітуючи їх розстріл. Сприймаючи погрози життю як реальні, громадянин вирішив самостійно зібрати всю знайдену зброю та віднести в обумовлене військовослужбовцями зс рф місце біля в’їзду в село", - ідеться в повідомленні.

Там двоє інших військовослужбовців десантно-штурмової дивізії ЗС РФ незаконно позбавили його волі, надівши на його руки пластикові хомути та незаконно утримуючи в місці розташування російських військ. У цей час потерпілого катували - били ногами та руками, прикладом автомата, стискали нігті на руках плоскогубцями та спилювали зуби напилком.

Росіяни вбили потерпілого, вистріливши в голову, біля зрошувального каналу.

"Крім цього, ці ж двоє військовослужбовців незаконно позбавили волі іншу цивільну особу, погрожуючи застосуванням зброї. Вони зв’язали руки потерпілого та проти волі незаконно утримували декілька годин. В цей час били його ногами, руками та прикладом автомата", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України.

Теги: #окупанти #прокуратура

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