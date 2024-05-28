Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина в Калинівці Часовоярської громади, одну поранено у Верхньокам'янському Званівської громади, ще двоє дістали поранень у Лимані, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Згідно з повідомленням, опублікованим у телеграм-каналі, також унаслідок обстрілу зруйновані два будинки в Торському, пошкоджено чотири багатоповерхівки та три адмінбудівлі в Лимані, три багатоповерхівки, три приватні будинки, дві адмінбудівлі - в Костянтинівці, приватний будинок - у Молочарці, інфраструктурний об'єкт - у Торецькій громаді, пошкоджено п’ять об'єктів у Тарасівці Іллінівської громади.

Крім цього, окупанти шість разів обстріляли Курахівську громаду: чотири рази - Курахове, по одному разу - Гірники та Новоселидівку. Жертв немає.

Загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовані 202 людини, зокрема 17 дітей.