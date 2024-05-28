Події

08:54 28.05.2024

За добу на Харківщині одна загибла, 17 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

1 хв читати
За добу на Харківщині одна загибла, 17 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ по Харкову в понеділок, зросла до 13 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлі художнього коледжу, магазини... Загинула жінка. Поранено 13 осіб", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на вівторок окупанти обстріляли Борову (пошкоджено будинки і 2 господарські будівлі, постраждала одна людина). Напередодні ворожих обстрілів зазнали Землянки (поранено двох чоловіків), Липці (зруйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків), Мартове (пошкоджено 4 будинки, постраждала жінка) і Новоосинове (розпочалася пожежа, горіли будинок, господарська будівля і будинок).

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 28.05.2024
Унаслідок нічного удару по Боровій постраждав мирний житель

Унаслідок нічного удару по Боровій постраждав мирний житель

08:28 28.05.2024
Росіяни вночі обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Росіяни вночі обстріляли три прикордонні громади Сумської області

08:07 28.05.2024
Ворог обстріляв Херсон і вісім громад області, постраждали дві людини

Ворог обстріляв Херсон і вісім громад області, постраждали дві людини

07:46 28.05.2024
Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої та реактивної артилерії, є постраждалий

Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої та реактивної артилерії, є постраждалий

07:21 28.05.2024
За минулу добу в Миколаївській області внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей, шестеро - поранено

За минулу добу в Миколаївській області внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей, шестеро - поранено

07:10 28.05.2024
Російські війська за добу 303 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські війська за добу 303 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

02:22 28.05.2024
Росіяни 23 рази обстріляли вісім громад у Сумській області

Росіяни 23 рази обстріляли вісім громад у Сумській області

11:02 27.05.2024
Росіяни 13 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі - ОВА

Росіяни 13 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі - ОВА

10:02 27.05.2024
Окупанти обстріляли Антонівку біля Херсона, поранено двоє жителів - ОВА

Окупанти обстріляли Антонівку біля Херсона, поранено двоє жителів - ОВА

09:51 27.05.2024
Окупанти обстріляли Чернігів, Дружбу та 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Окупанти обстріляли Чернігів, Дружбу та 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1460 окупантів

Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

Зеленський зустрівся з главами палат і фракцій парламенту Іспанії

"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

ОСТАННЄ

Окупанти в понеділок обстріляли 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, поранені три мирні жителі - ОК "Північ"

РФ може підписати угоду зі ЗС Судану про обмін зброї на логістичний центр у порту на Червоному морі - ISW

У Бельгії заявили про готовність передати Україні винищувачі F-16

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

ЗС України за добу ліквідували 1460 окупантів

Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

У Чорному та Азовському морях по одному бойовому кораблю РФ, носіїв ракет "Калібр" немає, - ВМС ЗСУ

28 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Унаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Нова Гвінея загинуло понад 2 000 осіб

Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА