За добу на Харківщині одна загибла, 17 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ по Харкову в понеділок, зросла до 13 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлі художнього коледжу, магазини... Загинула жінка. Поранено 13 осіб", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на вівторок окупанти обстріляли Борову (пошкоджено будинки і 2 господарські будівлі, постраждала одна людина). Напередодні ворожих обстрілів зазнали Землянки (поранено двох чоловіків), Липці (зруйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків), Мартове (пошкоджено 4 будинки, постраждала жінка) і Новоосинове (розпочалася пожежа, горіли будинок, господарська будівля і будинок).