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07:58 28.05.2024

ЗС України за добу ліквідували 1460 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1460 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1460 осіб особового складу ворога, 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 15 БПЛА, 50 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 503800 (+1460) осіб, танків - 7692 (+21) од, бойових броньованих машин - 14858 (+40) од, артилерійських систем - 13029 (+48) од, РСЗВ - 1085 (+1) од, засоби ППО - 815 (+0) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10482 (+15) од, крилаті ракети - 2221 (+0), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 17740 (+46) од, спеціальна техніка - 2122 (+4)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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