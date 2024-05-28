Події

07:33 28.05.2024

Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

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Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

У ніч на 28 травня силами ППО знищено три з трьох ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"Вночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті протиповітряного бою збито всі три "шахеди. Ворожі безпілотники були збиті підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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