Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

У ніч на 28 травня силами ППО знищено три з трьох ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"Вночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті протиповітряного бою збито всі три "шахеди. Ворожі безпілотники були збиті підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.