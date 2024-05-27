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22:43 27.05.2024

Міноборони виступило з роз'ясненням щодо прийому інструкторів із країн-партнерів

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Міноборони виступило з роз'ясненням щодо прийому інструкторів із країн-партнерів

Міністерство оборони України в понеділок увечері виступило з роз'ясненням "щодо численних звернень ЗМІ з приводу прийому інструкторів із країн-партнерів", ідеться в повідомленні відомства в Телеграм.

Як ідеться в повідомленні, починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.

"Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами з цього питання", - інформує міністерство.

Уточнюється, що Міноборони спільно з Генштабом розпочали "внутрішню роботу над відповідними документами" з цього питання, щоб "не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде ухвалено відповідне рішення".

Як повідомлялося раніше, Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський привітав "ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців і підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри".

Водночас Міністерство оборони Франції заявило у відповідь на запит агентства AFP, що направлення військових інструкторів в Україну для навчання Збройних сил "ще обговорюється".

Теги: #інструктори #україна #розяснення #франція

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