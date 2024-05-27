Події

21:47 27.05.2024

Кулеба провів розмову з главою МЗС Філіппін

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Кулеба провів розмову з главою МЗС Філіппін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у понеділок розмову з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало та обговорив із ним різні аспекти двостороннього співробітництва між Україною та Філіппінами.

"Під час нашої розмови ми з Енріке Манало обговорили шляхи зміцнення перспективних двосторонніх відносин між Україною та Філіппінами. Ми також говорили про нашу співпрацю в міжнародних організаціях. Україна зацікавлена в подальшому поглибленні зв'язків з АСЕАН і прагне стати партнером Асоціації в секторальному діалозі", - написав Кулеба в соціальній мережі Х.

 

 

Теги: #філіппіни #кулеба #мзс

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