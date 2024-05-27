Іспанія працює з іншими країнами щодо постачання в Україну систем ППО - Санчес

Іспанія працює з іншими країнами щодо постачань в Україну систем ППО Patriot, сказав на брифінгу у Мадриді в понеділок прем'єр Іспанії Педро Санчес після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Пан Зеленський просить у наших друзів, щоб вони надали платформи запуску. І ми працюємо над цим питанням із різними країнами, щоб відправити в Україну такі системи", - сказав він.

"Ми вже підготували ще одне постачання танків "Леопард" в Україну. І також гармати, яких потребують Збройні сили України. Ми продовжуємо працювати з командою президента для того, щоб знати, які альтернативи є, для того щоб допомогти повітряній безпеці України", - сказав Санчес.