Події

16:17 27.05.2024

Іспанія працює з іншими країнами щодо постачання в Україну систем ППО - Санчес

1 хв читати
Іспанія працює з іншими країнами щодо постачання в Україну систем ППО - Санчес

Іспанія працює з іншими країнами щодо постачань в Україну систем ППО Patriot, сказав на брифінгу у Мадриді в понеділок прем'єр Іспанії Педро Санчес після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Пан Зеленський просить у наших друзів, щоб вони надали платформи запуску. І ми працюємо над цим питанням із різними країнами, щоб відправити в Україну такі системи", - сказав він.

"Ми вже підготували ще одне постачання танків "Леопард" в Україну. І також гармати, яких потребують Збройні сили України. Ми продовжуємо працювати з командою президента для того, щоб знати, які альтернативи є, для того щоб допомогти повітряній безпеці України", - сказав Санчес.

Теги: #іспанія #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 27.05.2024
Зеленський: Наші партнери мають розуміти, що надання нам ППО - це про оборону, а не про наступ на РФ

Зеленський: Наші партнери мають розуміти, що надання нам ППО - це про оборону, а не про наступ на РФ

16:22 27.05.2024
Україна уклала двосторонню угоду про безпеку з Іспанією

Україна уклала двосторонню угоду про безпеку з Іспанією

16:13 27.05.2024
Іспанія надасть підтримку Україні на 1 млрд євро - прем'єр-міністр

Іспанія надасть підтримку Україні на 1 млрд євро - прем'єр-міністр

13:51 27.05.2024
Зеленський прибув до Іспанії

Зеленський прибув до Іспанії

12:49 27.05.2024
Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС показав фото 8-річного хлопчика з Харкова й закликав швидше передати Україні додаткові засоби ППО

Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС показав фото 8-річного хлопчика з Харкова й закликав швидше передати Україні додаткові засоби ППО

10:31 27.05.2024
Іспанія передасть Україні ракети Patriot і танки Leopard - ЗМІ

Іспанія передасть Україні ракети Patriot і танки Leopard - ЗМІ

08:50 27.05.2024
Зеленський у понеділок відвідає з робочим візитом Іспанію

Зеленський у понеділок відвідає з робочим візитом Іспанію

18:41 25.05.2024
Російський повітряний флот міг зазнати такого ж краху, як і Чорноморський, за наявності в України сучасних ППО та авіації - Зеленський

Російський повітряний флот міг зазнати такого ж краху, як і Чорноморський, за наявності в України сучасних ППО та авіації - Зеленський

04:33 25.05.2024
Чотири людини загинули під час обвалення ресторану на Майорці

Чотири людини загинули під час обвалення ресторану на Майорці

21:06 24.05.2024
Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про війну на Близькому Сході: Ми підтримуємо політику двох держав

Окупанти вдарили по центру Харкова - мер

Зеленський: Наші партнери мають розуміти, що надання нам ППО - це про оборону, а не про наступ на РФ

Україна уклала двосторонню угоду про безпеку з Іспанією

Іспанія надасть підтримку Україні на 1 млрд євро - прем'єр-міністр

ОСТАННЄ

Зеленський про війну на Близькому Сході: Ми підтримуємо політику двох держав

Унаслідок російської атаки на Миколаївщині загинули три людини, шість - поранені - ОВА

Унаслідок обстрілів на Чернігівщині постраждали дві людини - голова ОВА

Мережа "Епіцентр" виплатить по 1 млн грн сім'ям загиблих у Харкові - заява компанії

У Харкові одна загибла і 10 постраждалих унаслідок ворожого удару - Синєгубов

У межах розслідування справи про прорив кордону в Харківській області перевіряються дії військового керівництва та можливий відхід ЗСУ з позицій - ДБР

У Мінветеранів допускають створення в майбутньому бази ветеранів для пошуку роботодавцями потрібних фахівців

Окупанти вдарили по центру Харкова - мер

У Київській області на 28-30 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки - Укргідрометцентр

Собор Паризької Богоматері відкриється для туристів 8 грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА