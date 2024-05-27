Собор Паризької Богоматері відкриється для туристів 8 грудня

Реставрація собору Паризької Богоматері в Парижі поступово завершується, щоб він відчинив свої двері для відвідувачів у грудні 2024 року, повідомляє газета Le Parisien.

"Під час реставрації собору днями було встановлено апсидний хрест, який упав на самому початку пожежі в Нотр-Дам. Це символічний момент напередодні відкриття собору 8 грудня для вірян і туристів", - пише видання.

За словами голови організації, відповідальної за ремонт Нотр-Дам, Філіпа Жоста, наступним етапом стане демонтаж риштувань із хорів, щоб туристи під час Олімпіади в Парижі могли спостерігати майже відновлену будівлю собору.

У квітні 2019 року в соборі, який вважається одним із символів Парижа, сталася сильна пожежа.

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також однією з найвідоміших пам'яток у Європі. Його зводили з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 до 1345 року.

Щороку собор відвідували 14 млн людей.

Собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів, зокрема в однойменному романі Віктора Гюго.