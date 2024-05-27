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14:45 27.05.2024

ВР пропонують ухвалити в цілому законопроєкт, що розширює повноваження місцевої влади під час війни

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ВР пропонують ухвалити в цілому законопроєкт, що розширює повноваження місцевої влади під час війни

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України (№9559-д), повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів "Про місцеве самоврядування в Україні" й "Про запобігання корупції" для розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки й оборони в період дії воєнного чи надзвичайного станів.

Проєкт закону передбачає надання повноважень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Згідно із законопроєктом місцеві органи влади можуть затверджувати місцеві бюджети й вносити до них зміни, затверджувати програми соціально-економічного й культурного розвитку, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації.

Законопроєкт також передбачає можливість призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади. Окрім цього законопроєкт дає можливість державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або в разі простою чи зупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права.

Законопроєкт також розширює організаційні спроможності керівництва обласних, районних рад в умовах воєнного стану за вакантної посади голови цієї ради.

Законопроєкт також регулює порядок проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

Верховна Рада прийняла законопроєкт №9559-д за основу 11 квітня.

Теги: #законопроєкт #верховная_рада

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