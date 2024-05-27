ЄС вивчає можливість організації в Саудівській Аравії зустрічі щодо України за участю РФ - ЗМІ

Євросоюз думає над тим, як організувати восени в Саудівській Аравії зустріч щодо війни в Україні за участю Росії, повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб.

"Для ЄС важливим питанням є те, як перейти від мирної конференції (у Швейцарії - ІФ-У) наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю Росії", - інформує агентство.

У Брюсселі в понеділок відбувається засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС. За даними Bloomberg, на ньому учасники обговорять Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, а також способи досягнення на ньому позитивних результатів. Агентство зазначає, що президент США Джо Байден планує пропустити цю зустріч.

Бразилія та Індія можуть відправити на саміт кількох чиновників, а КНР - неназваного високопоставленого держслужбовця.