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13:10 27.05.2024

Порхун: Міністерство у справах ветеранів має бути

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Порхун: Міністерство у справах ветеранів має бути

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун вважає, що Мінветеранів має зберегтися і стати візіонером ветеранської політики.

“Міністерство у справах ветеранів має бути. Міністерство має стати візіонером ветеранської політики в розрізі її формування та реалізації. А найголовніше - бути координатором реалізації ветеранської політики і залучити всіх стейкхолдерів, від усіх центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та безпосередньо Кабмін, Верховну Раду і Офіс президента. Щоб запустити синергію. А головним у цьому процесі є Мінветеранів”, - сказав Порхун у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в Києві в понеділок, відповідаючи на запитання про переформатування міністерства.

На уточнювальне запитання, чи має міністерство масштабуватися, він заявив, що є різні бачення цього підходу.

“Моя позиція, що потрібно налагоджувати комунікацію з іншими ЦОВВ, не потрібно натягувати на себе ті моменти, які вже працюють. Просто потрібно краще проводити аналітику, краще проводити соцопитування, для того, щоб зрозуміти потреби ветеранів, і створювати таку стратегію ветеранської політики, яка буде гнучкою”, - додав в. о. міністра.

Порхун розповів, що на сьогодні відомство напрацьовує стратегію ветеранської політики, стратегію переходу від військової кар’єри до цивільного життя, а також планує запуск низки проєктів, які створять інфраструктуру ветеранської політики.

Що стосується його повноцінного призначення міністром, Порхун заявив, що це питання не до нього.

Теги: #мінветеранів

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