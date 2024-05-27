Події

11:02 27.05.2024

Росіяни 13 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі - ОВА

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Росіяни 13 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі - ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Мар'їнській громаді в Антонівці двоє людей загинули і одну поранено, у Красногорівці одна людина загинула і одну поранено. У Селидовому пошкоджено 11 приватних будинків. Обстріляно околиці Курахового", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, одна людина загинула і одну поранено в Часовоярській громаді, пошкоджено 10 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську одна людина загинула, пошкоджено чотири приватні будинки та дві багатоповерхівки. У Північному Торецької громади пошкоджено 14 приватних будинків і три багатоповерхівки.

У Закітному Лиманської громади два будинки зруйновано та п'ять пошкоджено. Ще один будинок пошкоджено в Зарічному.

З лінії фронту евакуйовано 194 людини, зокрема 15 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

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