РФ вивела в Чорне море три бойові кораблі

Флот РФ вивів на бойове чергування в Чорне море три бойові кораблі, в Азовському і Середземному морях російських кораблів немає, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в понеділок уранці.

"Станом на 07:40 27.05.2024 у Чорному морі 3 ворожі кораблі; в Азовському і Середземному морі ворожі кораблі відсутні", - йдеться в телеграм-каналі ВМС.

Військові також зазначають, що за добу, в інтересах РФ, прохід через Керченську протоку здійснили: в Азовське море - 6 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 4 судна, із них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.