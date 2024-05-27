На США обрушився торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 осіб

Потужний торнадо вбив щонайменше 18 осіб у чотирьох штатах, повідомляє CNN з посиланням на Департамент громадської безпеки Арканзасу.

Зазначається, що внаслідок суворої погоди, яка охопила Арканзас, загинули щонайменше вісім осіб у штаті. Щонайменше одна людина загинула в окрузі Бун, одна в окрузі Бакстер, троє в окрузі Бентон і троє в окрузі Меріон. Оновлені дані означають, що потужна штормова стихія вбила щонайменше 18 осіб у чотирьох штатах.

Після проведення штормових досліджень торнадо, що обрушилися на північ Техасу в суботу ввечері, Національна метеорологічна служба заявила, що початкові результати вказують на те, що торнадо був силою не менше ніж EF-2 (зі швидкістю 178-217 км на годину), дослідження тривають. У кількох штатах оголошено надзвичайну ситуацію.