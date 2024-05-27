Події

05:59 27.05.2024

На США обрушився торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 осіб

1 хв читати
На США обрушився торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 осіб

Потужний торнадо вбив щонайменше 18 осіб у чотирьох штатах, повідомляє CNN з посиланням на Департамент громадської безпеки Арканзасу.

Зазначається, що внаслідок суворої погоди, яка охопила Арканзас, загинули щонайменше вісім осіб у штаті. Щонайменше одна людина загинула в окрузі Бун, одна в окрузі Бакстер, троє в окрузі Бентон і троє в окрузі Меріон. Оновлені дані означають, що потужна штормова стихія вбила щонайменше 18 осіб у чотирьох штатах.

Після проведення штормових досліджень торнадо, що обрушилися на північ Техасу в суботу ввечері, Національна метеорологічна служба заявила, що початкові результати вказують на те, що торнадо був силою не менше ніж EF-2 (зі швидкістю 178-217 км на годину), дослідження тривають. У кількох штатах оголошено надзвичайну ситуацію.

Теги: #торнадо #жертви #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 26.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

07:48 26.05.2024
Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

07:08 26.05.2024
До 11 зросла кількість жертв удару по "Епіцентру" в Харкові

До 11 зросла кількість жертв удару по "Епіцентру" в Харкові

00:15 26.05.2024
Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

22:02 25.05.2024
Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до п’яти

Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до п’яти

21:02 25.05.2024
Кількість загиблих у результаті удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до чотирьох

Кількість загиблих у результаті удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до чотирьох

20:54 25.05.2024
Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

03:05 25.05.2024
Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

22:14 24.05.2024
Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

21:38 24.05.2024
США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Зеленський привітав Науседу з переобранням на посаду президента Литви

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

ОСТАННЄ

РФ вивела в Чорне море три бойові кораблі

Окупанти ввечері та вранці знову атакували Нікопольський район, застосувавши дрони та артилерію

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

За добу окупанти понад 400 разів ударили по Запорізькій області

РФ концентрує сили в Бєлгородській області поблизу українського кордону, ймовірно, щоб відволікти ЗС України і підготувати нові наступи

27 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України

Війська РФ від початку року скинули на територію України майже 10 тис. керованих авіабомб

За минулий день армія РФ 28 разів обстріляла прикордонні громади Сумської області

Жителі Запорізької області дедалі частіше стають жертвами шахраїв, які обіцяють "надати грошову допомогу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА