Зеленський привітав Науседу з переобранням на посаду президента Литви

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного президента Литви Гітанаса Науседу з переобранням на другий президентський термін.

"Шановний Гітанасе Науседа, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України і впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", - написав він у соцмережі X.

Як повідомлялося, у неділю, 26 травня, у Литві на другий президентський термін було переобрано Гітанаса Науседу, який переміг із суттєвим відривом під час другого туру президентських виборів.