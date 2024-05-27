Події

00:51 27.05.2024

Зеленський привітав Науседу з переобранням на посаду президента Литви

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Зеленський привітав Науседу з переобранням на посаду президента Литви

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного президента Литви Гітанаса Науседу з переобранням на другий президентський термін.

"Шановний Гітанасе Науседа, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України і впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", - написав він у соцмережі X.

Як повідомлялося, у неділю, 26 травня, у Литві на другий президентський термін було переобрано Гітанаса Науседу, який переміг із суттєвим відривом під час другого туру президентських виборів.

 

Теги: #україна #литва #президент

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