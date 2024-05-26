Події

20:08 26.05.2024

Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

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Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

Кількість бойових зіткнень з початку доби 26 травня на фронтах російсько-української війни зросла до 83, російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати оборону, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 19.00.

"Різко, майже вдвічі за день, зросла активність ворога на Куп'янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському", - зазначається в повідомленні.

Українські війська вживають заходів щодо утримання позицій та знищують наступальний потенціал ворога.

На харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне становище поблизу Вовчанська та Липців. У районі Липців вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини в неділю російські окупанти скинули вже 22 керовані авіабомби.

На куп'янському напрямку тривають шість бойових зіткнень із 21 від початку дня. Ворожі штурмові дії тривають неподалік Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів - ще два сталося по територіях поблизу Богуславки та Шейківки.

На лиманському напрямку триває бій біля Тернів. Ситуація контрольована.

На покровському напрямку відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник за підтримки авіації спрямовує основні зусилля поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

РФ продовжує гатити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного та Ольгівського. Кількість зіткнень не змінилася.

За іншими напрямками обстановка істотних змін не зазнала.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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