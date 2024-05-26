Події

13:51 26.05.2024

Початковий імпульс російського наступу в Харківській області стримав український опір - британська розвідка

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Початковий імпульс російського наступу в Харківській області стримав український опір - британська розвідка

Росіяни продовжують атакувати місто Вовчанськ у рамках наступу на північ Харкова, який розпочався 10 травня 2024 року. Місто, як і раніше, оспорюють, і українські сили, що обороняються, відбивають більшу частину атак Росії, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Оскільки село Бугроватка, розташоване на захід-південний захід від Вовчанська, імовірно, перебуває під їхнім контролем, російські війська намагаються встановити фізичний контроль над прилеглою переправою через річку Сіверський Донець, тим самим створюючи загрозу флангу і тилу українських сил, що обороняються, в самому Вовчанську", - наголошується в повідомленні в Twitter.

Водночас на Лук'янському напрямку російські війська продовжують атакувати в напрямку села Липці, але, за даними українського Генерального штабу, станом на вечір 22 травня 2024 року, суттєвого прогресу не було.

"17 травня 2024 року президент Путін заявив, що російські війська створюють буферну зону або зону безпеки в Харкові, але наразі це не вдалося. Північний Харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а територіальний контроль Росії фрагментований і не об'єднаний. Успіхи Росії на цьому напрямку будуть обмежені наступного тижня, оскільки початковий імпульс Росії був стриманий українським опором", - зазначають аналітики.

Теги: #наступ #харківська_область

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