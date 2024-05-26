Події

11:35 26.05.2024

У Вінницькій та Харківській областях удари РФ призвели до пошкодження газорозподільних мереж - Міненерго

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У Вінницькій та Харківській областях удари РФ призвели до пошкодження газорозподільних мереж - Міненерго

Енергетикам вдалося повернути світло всім 11,1 тис. споживачів у 13 населених пунктах Хмельницької області, які вимикалися внаслідок нічної ракетної атаки РФ, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в неділю, через пошкодження ударами ворога газорозподільних мереж, 1,3 тис. споживачів залишилися без газу на Вінничині та 35 - у Харківській області.

Влучення ворожого снаряда біля однієї з газорозподільних станцій у Сумській області обійшлося без пошкодження обладнання та постраждалих.

На одній із підстанцій обленерго в Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій, для знешкодження якого залучили поліцію та саперів.

Теги: #вінницька_область #харківська_область #міненерго

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