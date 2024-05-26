РФ збирає ще одне угруповання військ біля нашого кордону і готується до спроби наступу за 90 км від Харкова на північний захід - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля українського кордону і готується до спроби наступальних дій за 90 км від Харкова на північний захід.

"Буквально зараз, у ці дні, ми захищаємося за 60 км на північному сході - від цього місця до чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 км звідси на північний захід - біля нашого кордону - збирається ще одне угруповання військ", - заявив президент у зверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в неділю.

Як наголосив Зеленський, "той, хто все це робить, не хоче миру".

Два тижні тому армія РФ здійснила спробу прориву українського кордону в районі Вовчанська. Сили оборони відбили атаку. Напередодні президент України повідомив, що втрати російських військових становили 8 осіб на одного українського військовослужбовця.