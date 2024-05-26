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08:04 26.05.2024

Зенітники знищили 12 ракет і 31 БПЛА, які атакували Україну вночі

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Зенітники знищили 12 ракет і 31 БПЛА, які атакували Україну вночі

Українські зенітники знищили 12 ракет і 31 БПЛА, які атакували Україну в ніч на неділю, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил і мобільними вогневими групами Сил оборони України збито, зокрема, 12 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також 31 ударний БПЛА "Shahed-131/136", - ідеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що в ніч на 26 травня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних БПЛА, зокрема 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. - РФ).

Також ворог випустив 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків Саратовська обл. - РФ) та 31 ударний БПЛА "Shahed-131/136" (пуски зафіксовано з Приморсько-Ахтарська, Єйська - РФ, мис Чауда - Крим).

У командуванні додали, що повітряні цілі знищували в Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

 

Теги: #повітряні_цілі #рф

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