Події

11:17 22.06.2024

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

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Сили ППО ліквідували 25 ворожих повітряних цілей, з них збито 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

Так, збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зазначається, що загалом ворог застосував 16 ракет різних типів і 13 ударних БпЛА. Зокрема, 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків - Саратовська обл. - РФ), 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму), 4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря), а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Приморсько-Ахтарськ - РФ, Балаклава - Крим).

Теги: #повітряні_цілі #ппо

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