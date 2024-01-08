Українські сили знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет - Залужний

Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 59 засобів повітряного нападу; українські сили знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Загалом зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника", - написав він у телеграм-каналі.

Так, ворог випустив вісім ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - РФ; сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської обл., чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов); 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - РФ); вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 із Бєлгородської обл. - РФ, шість балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим; дві керовані авіаційні ракети Х-31П із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область).

За словами Залужного, були атаковані об'єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять за балістичною траєкторією, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Хмельницькій областях.

"У підсумку, захисники неба знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131; 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Тримаємо небо!" - повідомив він.