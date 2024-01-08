Події

11:49 08.01.2024

Українські сили знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет - Залужний

2 хв читати
Українські сили знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет - Залужний

Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 59 засобів повітряного нападу; українські сили знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Загалом зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника", - написав він у телеграм-каналі.

Так, ворог випустив вісім ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - РФ; сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської обл., чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов); 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - РФ); вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 із Бєлгородської обл. - РФ, шість балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим; дві керовані авіаційні ракети Х-31П із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область).

За словами Залужного, були атаковані об'єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять за балістичною траєкторією, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Хмельницькій областях.

"У підсумку, захисники неба знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131; 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Тримаємо небо!" - повідомив він.

Теги: #знищення #повітряні_цілі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 02.01.2024
Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 "Кинджалами" - Залужний

Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 "Кинджалами" - Залужний

13:24 30.12.2023
У Дніпропетровській області знищено російську авіаційну ракету Х-59

У Дніпропетровській області знищено російську авіаційну ракету Х-59

10:40 30.12.2023
Українські захисники знищили 5 БПЛА із 10 запущених ворогом - Повітряні сили

Українські захисники знищили 5 БПЛА із 10 запущених ворогом - Повітряні сили

08:02 28.12.2023
Два ворожі БПЛА збито в Дніпропетровській області

Два ворожі БПЛА збито в Дніпропетровській області

14:45 27.12.2023
СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

08:50 25.12.2023
ППО ліквідувала 28 із 31 ворожих БПЛА та дві ракети

ППО ліквідувала 28 із 31 ворожих БПЛА та дві ракети

12:57 23.12.2023
Українські військовослужбовці на Лимано-Куп'янському напрямку знищили 5 російських танків

Українські військовослужбовці на Лимано-Куп'янському напрямку знищили 5 російських танків

13:14 22.12.2023
Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

17:58 20.12.2023
Українські воїни збили ракету в Дніпропетровській області - голова ОВА

Українські воїни збили ракету в Дніпропетровській області - голова ОВА

17:46 15.12.2023
ППО знищила ворожу ракету на Кіровоградщині - голова ОВА

ППО знищила ворожу ракету на Кіровоградщині - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві на Троєщині загорівся тролейбус, ніхто з пасажирів не постраждав - КМДА

Масована ранкова атака РФ забрала життя чотирьох українців, 38 поранені - Нацполіція

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Новомосковську зросла до 27 осіб - ОВА

У Змієві рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки

У Хмельницькій області двоє загиблих від атаки РФ - ОВА

ОСТАННЄ

У Києві на Троєщині загорівся тролейбус, ніхто з пасажирів не постраждав - КМДА

Масована ранкова атака РФ забрала життя чотирьох українців, 38 поранені - Нацполіція

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Новомосковську зросла до 27 осіб - ОВА

Усіх постраждалих від ранкових прильотів по Запоріжжю госпіталізовано, один у важкому стані - ОВА

Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

Найближчими днями в Україні буде мороз, на дорогах ожеледиця

СБУ затримала чиновника "Укрзалізниці", який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині

Кількість знеструмлених через негоду населених пунктів зростає - Міненерго

Ранкова повітряна атака РФ не мала критичних наслідків для енергосистеми - "Укренерго"

У Змієві рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА