За минулу добу на півдні України знищено авіаракету, два БПЛА Shahed і два "Орлани"

1 травня українська протиповітряна оборона знищила на півдні ворожу керовану авіаракету Х-59/Х-69, два ударні БПЛА Shahed і один розвідувальний дрон "Орлан-10", іще один - знищили вранці в четвер, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Минулої доби, 1 травня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники Shahed-136/131 та російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10" на Одещині. Зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ПС ЗСУ в четвер.