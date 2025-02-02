Інтерфакс-Україна
Події
16:32 02.02.2025

ПК «Південь» спростувало інформацію, що удару по Одесі 31 січня можна було уникнути, знищивши ворожий БпЛА

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ПК «Південь» спростувало інформацію, що удару по Одесі 31 січня можна було уникнути, знищивши ворожий БпЛА

Повітряне командування «Південь» спростувало інформацію про те, що начебто удар «балістикою» по Одесі 31 січня коригував російський безпілотник «Орлан-10» безпосередньо над містом, і цього удару можна було уникнути, знищивши БпЛА.

«31 січня ворожий БПЛА було виявлено завчасно! Його бачили оператори РЛС протягом усього польоту…, аж до місця знищення – коли це стало можливо (через невеликий радіус застосування зенітних FPV-дронів). Орлан був уражений розрахунком перехоплювачів FPV-дронів в районі Коблево», - йдеться у повідомленні у фейсбуці у неділю.

Повітряне командування «Південь» наголосило, що 31 січня Одеса та весь південь України перебували в зоні суцільної низької хмарності. «Розвідувальний БПЛА «Орлан-10» дійсно фіксувався, але не над Одесою, а в акваторії Чорного моря на відстані 25-30 км від берегової лінії», - зазначили там.

«Сьогодні для завдання ракетних ударів по стаціонарних об’єктах ворогу не потрібне корегування безпілотником. «Орлан-10» у цей час зазвичай використовується з метою відеофіксації результатів російських терористичних дій, а також і для визначення районів «виходів» ракет нашої протиповітряної оборони», - пояснили в Повітряному командуванні «Південь».

За їх інформацією, у період з 19:15 по 20:05 31 січня росіяни ударили трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» по завчасно визначених координатах. Удар було спрямовано по історичному центру Одеси.

Теги: #орлан #одеса #командування #південь

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